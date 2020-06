Procon-SP notifica Smart Fit por dificuldades de clientes para cancelar planos

A Smart Fit foi notificada pelo Procon-SP nesta quinta-feira (3) após clientes da rede de academias abrirem 838 reclamações da empresa no órgão de defesa ao consumidor. A fundação quer saber quais são os procedimentos adotados para o cancelamento de contratos durante a pandemia de covid-19.

Segundo o Procon-SP, das 838 reclamações, cerca de 400 foram registradas só nos três primeiros dias deste mês. As queixas são, em sua maioria, relacionadas à dificuldade de cancelar o plano da academia Smart Fit e a continuidade de cobranças mesmo com as unidades fechadas – sem devolução de valores pagos.

No estado de São Paulo, a reabertura de academias de esporte de todas as modalidades ainda estão vedadas. Para reabrirem, é preciso que a região avaliada pelo governo chegue à fase 4 de reabertura – hoje, quatro regiões estão na fase 3 e 11 estão na fase 2.

A notificação do Procon-SP visa também obter informações como a confirmação de que todas as unidades da rede estão fechadas, se há algum serviço sendo disponibilizado de forma remota ou à distância e quais os canais de atendimento da Smart Fit ao consumidor. A empresa deve responder ao órgão em 72 horas, contados a partir desta quinta.

O Metro Jornal entrou em contato com a Smart Fit por um posicionamento, mas não obteve resposta. O espaço está aberto para manifestação.