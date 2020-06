Registro e Baixada melhoram índice de combate ao coronavírus

Divulgado na quarta-feira (3) pelo governo do estado, o primeiro balanço do Plano São Paulo, para a retomada da economia, mostra que as regiões de Registro e da Baixada Santista melhoraram seus índices de combate ao novo coronavírus e podem deixar a quarentena mais rígida.

Se mantiverem a tendência positiva, as duas regiões deverão sair da fase 1-vermelha e subir para a fase 2-laranja a partir da semana que vem. A fase 1 libera o funcionamento só dos serviços essenciais. Já a fase 2 permite a operação de algumas atividades com restrições, como o comércio. METRO