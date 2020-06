Previsão do tempo: São Paulo tem céu fechado e chuva durante toda a sexta-feira

A sexta-feira (5) será mais um dia cinza na capital paulista, com céu ainda mais fechado e chuvas ainda mais frequentes.

A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), órgão da Prefeitura de São Paulo responsável pelo monitoramento das condições meteorológicas na Capital.

LEIA MAIS:

Como a Unifesp foi escolhida por Oxford para testar vacina contra coronavírus

São Paulo tem 8.561 mortes por covid-19; veja balanço de quinta

As nuvens choram logo a partir da madrugada, e o dia amanhece com neblina. A mínima é atingida no comecinho do dia, em torno dos 16ºC.

O céu continua fechado e as chuvas atravessam a tarde, com breves períodos de melhoria. A temperatura máxima não deve superar os 21°C e os menores valores de umidade do ar permanecem acima dos 58%.