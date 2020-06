Governo alerta que link para agendar auxílio emergencial que circula nas redes é golpe

View this post on Instagram

🚨 CUIDADO COM O GOLPE DO AUXÍLIO EMERGENCIAL 🚨 Veja nessas fotos, como saber se o link é verdadeiro! Obrigada @rogercipo pelas dicas. Você recebeu algum e-mail? Comente aqui!!! #auxilioemergencial #segundaparceladoauxilioemergencial #nathfinancas #financaspessoais