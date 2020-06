Confira a cotação do dólar comercial em tempo real nesta quinta, 4 de junho

O dólar comercial abriu em queda nesta quarta-feira (3), mas já começa a valorizar. Às 9h30, a moeda era vendida a R$ 5,12, variação de 1,2%. Já o dólar turismo, que é a média dos valores em casas de câmbio, opera em estabilidade, a R$ 5,37.

No portal Melhor Câmbio, é possível encontrar o papel moeda americano em São Paulo por R$ 5,30. Quem prefere adquirir os dólares via cartão pré-pago vai ter que arcar a cotação de R$ 5,62.

Na quarta-feira (3), a moeda americana chegou a sua menor cotação desde o dia 26 de março. O mercado acompanha com otimismo as expectativas de recuperação de economias pelo mundo, e reagindo à emissão de 3,5 bilhões de dólares pelo Tesouro Nacional no mercado externo.