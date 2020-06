Brasil supera número de mortos da Itália em 3º dia de recorde de óbitos por covid-19

O boletim do Ministério da Saúde com os números do novo coronavírus no Brasil saiu atrasado em três horas pela segunda vez seguida e com um novo recorde de registro de mortes no período de 24 horas.

Nesta quinta-feira (4), o país atingiu o triste patamar de terceiro lugar em mortes em todo o mundo, com o total de 34.021 óbitos.. Com esse índice, supera a Itália e fica atrás apenas de Reino Unido e Estados Unidos. Os italianos enfrentaram período forte de quarentena e lockdown enquanto o país foi o epicentro da doença.

Nas últimas 24 horas, foram confirmadas 1.473 mortes causadas pelo vírus. O total de casos beira os 615 mil. Na quarta-feira, o índice era de 584.016 pessoas infectadas. Os casos suspeitos são de 4.159 segundo o último balanço do Ministério da Saúde.

São, por ora, quase 260 mil pacientes curados e cerca de 326 mil em acompanhamento pelas autoridades de saúde.

São Paulo é o estado campeão em número de casos, com 129,2 mil casos confirmados e 8,5 mil óbitos.