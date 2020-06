Governo retira R$ 83,9 milhões do Bolsa Família para gastar com publicidade

O governo federal reduziu em R$ 83,9 milhões o orçamento do programa Bolsa Família, para aumentar a verba destinada a comunicação institucional.

A decisão foi assinada pelo secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, e publicada numa portaria desta terça-feira (2).

O dinheiro foi cortado de um segmento do programa destinado ao atendimento de famílias na Região Nordeste do país, e corresponde ao suficiente para abastecer 70 mil núcleos familiares.

Os mais de oitenta milhões de reais agora estão sob alçada do chefe da Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto, Fábio Wajngarten. A verba deve ser utilizada para impulsionar publicidade sobre ações do governo Bolsonaro.