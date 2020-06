Secretário da Educação de SP, Rossieli Soares, é internado com covid-19

O secretário de Educação do estado de São Paulo, Rossieli Soares, foi diagnosticado com covid-19 nesta terça-feira (2) e internado no Hospital 9 de Julho, na capital paulista.

"Estou bem e minha família também. Estou me cuidando e seguindo os procedimentos médicos do hospital", diz uma nota publicada na conta do Twitter de Soares. O comunicado diz ainda que os integrantes da equipe na secretaria serão submetidos a exames e passarão por acompanhamento.

A secretaria anunciaria nesta sexta-feira (5) o plano do governo para o retorno das aulas em agosto nas escolas estaduais, municipais, particulares, universidades, Fatecs e cursos de inglês.