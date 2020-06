Previsão do Tempo: São Paulo fica entre chuva e saídas de sol nesta quinta

A quinta-feira (4) terá alternância entre céu nublado, chuva e saídas de sol na capital paulista.

A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), órgão da Prefeitura de São Paulo responsável pelo monitoramento das condições meteorológicas na Capital.

LEIA MAIS:

Trabalho remoto é impossível para 77,3% das ocupações no Brasil, diz Ipea

Famílias de classe alta que receberam auxílio emergencial devem ser processadas, diz economista

Na madrugada, São Paulo deve registrar céu nublado e ligeira sensação de frio, em função dos ventos úmidos que sopram do mar. É nesse momento que a cidade atinge suas menores temperaturas, em torno dos 15°C.

Ao longo da manhã e tarde, o sol aparece entre nuvens, mas as temperaturas não sobem muito. A máxima fica em torno dos 21°C, com percentuais de umidade do ar entre 60% e 95%.

No período da tarde, chuvas isoladas de curta duração podem cair. Também há previsão de garoas ocasionais no período da noite.