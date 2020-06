Policial reage a tentativa de assalto e mata criminoso em São Caetano

Uma policial militar reagiu a uma tentativa de assalto e matou um dos suspeitos na madrugada desta quarta-feira (3) em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Ela estava voltando para casa à paisana em seu carro, após encerrar um dia de trabalho, quando foi fechada por outro veículo com dois homens. As informações são do 1º Jornal, da Band.

Eles desceram armados e anunciaram o assalto, mas a policial reagiu. Houve troca de tiros e um dos homens foi atingido e morto. O outro assaltante conseguiu fugir – há a possibilidade de que ele tenha ficado ferido.

A mulher foi baleada na perna. Ela foi socorrida e levada a um hospital, onde está internada. De acordo com o último boletim médico, a policial passa bem. Assista ao vídeo: