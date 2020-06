Etecs e Fatecs fazem orientação remota para declaração do Imposto de Renda

A declaração do Imposto de Renda é sempre alvo de muitas dúvidas de contribuintes. Todos os anos, instituições de ensino e serviços voltados ao cidadão fazem plantões de dúvidas presenciais para ajudar as pessoas a enviar o protocolo corretamente.

Este ano, porém, é diferente dos demais pelos impactos da pandemia de covid-19 – doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). Sem a possibilidade do atendimento presencial, pela necessidade do distanciamento social, o CPS (Centro Paula Souza), autarquia do governo de São Paulo, abriu um canal virtual para orientar os contribuintes no preenchimento da declaração.

O atendimento é feito por estudantes de Etecs (Escolas Técnicas) e Fatecs (Faculdades de Tecnologia), com a devida supervisão de professores. O serviço é gratuito, sendo o contato feito por e-mail, redes sociais ou WhatsApp – clique aqui para acessar a página com informações de 16 unidades participantes.

O Imposto de Renda 2020 deve ser entregue até o dia 30 de junho. Devem declarar os cidadãos que receberam mais de R$ 28.559,70 no ano, ou a média de R$ 2.379,97 por mês. O atraso na entrega da declaração acarreta em multa de R$ 165,74 a 20% do valor do imposto devido.