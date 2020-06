Mega-Sena 2267: confira os números sorteados nesta quarta, 3 de junho

A Mega-Sena oferece um prêmio de R$ 45 milhões para o sortudo que acertar as seis dezenas sorteadas neste sábado pela Caixa Econômica Federal, pelo concurso 2267.

Os números da Mega-Sena 2.267, desta quarta-feira (3), são:

20 – 32 – 33 – 48 – 49 – 53

No último sorteio da Mega, no sábado (30), nenhuma aposta acertou as seis dezenas. No entanto, 50 apostas fizeram a quina e levaram, cada uma, um prêmio de R$ 64,6 mil. Clique aqui para ver os números sorteados.

OUTRAS LOTERIAS DESTA QUARTA-FEIRA (3):

Quina 5.286

Lotofácil 1.975