Papa homenageia George Floyd, mas condena violência em protestos antirracistas

Nesta quarta-feira (3), o papa Francisco se posicionou sobre os casos de violência policial contra pessoas negras, que iniciaram protestos nos Estados Unidos e ao redor do mundo na última semana.

O pontífice prestou suas homenagens à George Floyd, vítima de uma tática brutal de contenção por um policial branco norte-americano. O homem negro de 46 anos, morador de Mineápolis, teve seu pescoço e costas pressionados pelo joelho de um agente, e, após oito minutos imobilizado, acabou por falecer. O caso ocorreu em 25 de maio.

"Caros irmãos e irmãs dos Estados Unidos, sigo com grande preocupação as dolorosas desordens sociais que estão ocorrendo em sua nação nesses dias após a trágica morte do senhor George Floyd. Caros amigos, não podemos tolerar nem fechar os olhos sobre qualquer tipo de racismo ou de exclusão e fingir defender a santidade de cada vida humana", disse durante cerimônia, transmitida ao vivo pela internet desde o início da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2).

Francisco, no entanto, condenou a violência noticiada em protestos, principalmente em cidades dos Estados Unidos e em Paris, na França. "Ao mesmo tempo, precisamos reconhecer que a violência das últimas noites é autodestrutiva e sabotadora", disse. "Nada se ganha com a violência e muito se perde."

Por fim, o papa rezou por todas as vítimas de crimes com motivação racista nos Estados Unidos, pelo "descanso da alma de George Floyd e de todos aqueles que perderam suas vidas por causa do pecado do racismo", pelo "conforto das famílias e dos amigos com o coração partido" e "pela reconciliação nacional e a paz que desejamos".

"Que Nossa Senhora de Guadalupe, mãe da América, interceda por todos aqueles que trabalham pela paz e a justiça na vossa terra e no mundo. Deus abençoe a todos vocês e as suas família", finalizou.