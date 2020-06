Brasil tem novo aumento recorde de mortes confirmadas em 24 horas e óbitos chegam a 32,5 mil

Com três horas de atraso em sua divulgação, o balanço do Ministério da Saúde sobre os efeitos do novo coronavírus no Brasil divulgado nesta quarta-feira (3) apontou o total de 32.548 mortos pela doença, em cerca de três meses após o primeiro caso de infecção do vírus no país. Já o número de casos confirmados chegou a 584.016.

Esse é o segundo dia consecutivo em que se registra número recorde de óbitos. Nas últimas 24 horas, foram confirmados 1.349 novos óbitos motivados por complicações da covid-19, nome da enfermidade causada pelo vírus. Os novos registros entre terça-feira e hoje tem total de 28.633.

Segundo o Ministério, há, atualmente, mais de 4.115 casos suspeitos de infecções pelo novo coronavírus. O número de pacientes recuperados chegou a 238.617. Há ainda 312.851 pessoas em acompanhamento.

São Paulo

O estado de São Paulo continua sendo o epicentro da pandemia no país, com 123.483 casos e 8.276 mortes.