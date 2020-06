Especialista americano é otimista sobre vacina, mas pede cautela

O diretor do Instituto de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci, se diz “cautelosamente otimista” sobre a possibilidade de se criar uma vacina para o Sars-Cov-2.

Ontem, durante entrevista virtual ao The Wall Street Journal, Fauci advertiu para os riscos ainda presentes na pandemia, mencionando as manifestações que têm ocorrido nos últimos dias no país.

Segundo o médico, os protestos têm potencial para provocar um aumento nos casos. “Qualquer congregação de multidões claramente aumenta o risco de casos”, afirmou o médico. Fauci lembrou que ainda há dúvidas sobre a doença, já que os cientistas não sabem, por exemplo, quanto tempo dura a imunidade, após um paciente contaminado se recuperar.

Além de citar as consequências econômicas da covid-19, o diretor do instituto também apontou a importância de elaborar um plano de retomada que leve em conta a transmissibilidade do vírus.