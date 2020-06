Tentativa de assalto a banco na Lapa termina com dois suspeitos mortos

Duas pessoas morreram e duas pessoas ficaram feridas após a tentativa de assalto a um banco na Lapa, zona oeste de São Paulo, na manhã desta terça-feira (2).

O caso ocorreu por volta das 9h20 em uma agência bancária do Banco do Brasil na rua Afonso Sardinha. Bandidos invadiram o local e a PM (Polícia Militar) foi acionada.

Veja também:

Blackout Tuesday: entenda como começou o movimento das imagens pretas no Instagram

CNH vencida? Veja como ficam os prazos do Detran na quarentena

Ao chegar no endereço, policiais trocaram tiros com a quadrilha – dois suspeitos foram baleados e mortos. Um policial foi atingido de raspão, assim como uma mulher que caminhava pelo local no momento do tiroteio. Ambos foram levados a hospitais da região.

Outros três foram presos, sendo um deles ferido. Um dos assaltantes chegou a fugir e se esconder em uma ótica na rua Antônio Raposo, fazendo uma pessoa refém. Por volta de 12h, o homem se entregou – ele estava ferido na região do tórax, após receber um disparo protegido pelo colete que usava.