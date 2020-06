Quadrilha tenta roubar banco, dispara e incendeia carros no interior de São Paulo

Bandidos fortemente armados tentaram roubar uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, na madrugada desta terça-feira (2). Os criminosos incendiaram carros e trocaram tiros com a polícia. As informações são da repórter Roberta Scherer, do 1º Jornal e do Bora SP.

Ainda não há informações de presos ou feridos depois do roubo. Moradores acordaram durante a madrugada assustados com tiros e explosões. Os barulhos duraram cerca de 20 minutos. A agência bancária fica na rua Coronel Osório, no centro da cidade, localizada a 87 km da capital paulista.

As entradas de Bragança Paulista foram bloqueadas pelos bandidos para impedir a chegada de reforço policial. A reportagem da Band viu dois veículos incendiados na rodovia Fernão Dias. Também houve bloqueios em frente ao 34º Batalhão da Polícia Militar, que atende a cidade.

Leia nota divulgada pela Secretaria de Segurança Pública:

Policiais militares realizam buscas para localizar criminosos que tentaram assaltar uma agência bancária, na madrugada desta terça-feira (2), na Rua Coronel João Leme, no centro de Bragança Paulista.

O grupo utilizou quatro veículos e explosivos para atacar o local, que foi danificado. Houve troca de tiros com agentes do 34º BPM/I, que não ficaram feridos.

O local foi preservado para perícia e a ocorrência está em andamento.

São Paulo, 02 de junho de 2020.

