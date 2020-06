Rio de Janeiro libera esporte no mar e no calçadão

O Rio de Janeiro dá início ao processo de flexibilização da quarentena nesta terça-feira (2) para permitir a reabertura “lenta, gradual e com segurança” das atividades econômicas na cidade, segundo anunciou ontem o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos).

Os setores serão liberados para retomar o funcionamento aos poucos, ao longo de seis fases. Cada uma deverá ter duração de 15 dias, caso o controle da covid-19 permaneça estável.

A cidade entra hoje na fase 1, que permite a prática de esportes individuais no mar e no calçadão, mas ainda não libera atividades na faixa de areia das praias. Lojas de móveis e decoração, concessionárias de veículos, centros de treinamentos esportivos e templos religiosos também podem abrir, com restrições.