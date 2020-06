Previsão do Tempo: quarta-feira tem chuvisco e ainda mais frio em São Paulo

Enquanto uma frente fria passa, com fraca atividade, pelo leste paulista, o tempo deve continuar chuvoso e pode ficar ainda mais frio.

Nesta quarta-feira (3), São Paulo deve se manter com muitas nuvens e chuviscos isolados ao longo do dia. Com o céu fechado e os ventos soprando com força, as temperaturas sobem pouco, variando apenas cinco graus durante toda a quarta.



LEIA MAIS:

Brasil perdeu 1,36 milhão de hectares de florestas virgens em 2019, diz estudo

Prazo para pagar boleto do Enem 2020 é estendido para 10 de junho

A madrugada terá mínima de 14°C e a máxima não passa dos 19°C, durante a tarde. A umidade do ar se mantém elevada, com valores acima dos 65%.

A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), órgão da Prefeitura de São Paulo responsável pelo monitoramento das condições meteorológicas na Capital.