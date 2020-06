Policiais militares são flagrados agredindo homem no Distrito Federal; veja vídeo

Imagens que circulam na internet mostram dois policiais militares do Distrito Federal agredindo um homem que alega não ter motivo para a ação. O caso ocorreu na noite de segunda-feira (1º), em Planaltina, a cerca de 48 quilômetros do centro de Brasília.

Um dos militares bate ao menos quatro vezes com um cassetete nas costas do homem, que questiona o motivo da agressão. A vítima ainda grita de dor e, depois, cai no chão. Logo depois, a gravação termina e não é possível acompanhar o que ocorre na sequência.

A Polícia Militar do Distrito Federal ainda não se manifestou sobre o assunto. Assista ao vídeo: