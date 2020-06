CNH vencida? Veja como ficam os prazos do Detran na quarentena

Com as restrições no atendimento presencial do Detran, muita gente se pergunta como ficaram os prazos da CNH vencida, por exemplo, ou de quem estava tirando a primeira habilitação.

Na maioria dos estados, inclusive em São Paulo, o Detran continua atendendo por telefone ou online. Mais de 60 serviços estão disponíveis pelo site do órgão, que podem ser consultados aqui.

Novos prazos

As CNHs vencidas após o dia 19 de fevereiro podem continuar circulando normalmente. Os prazos foram suspensos por tempo indeterminado. O mesmo vale para quem está com a Permissão para Dirigir (PPD), ou primeira habilitação.

Se a CNH venceu antes de fevereiro, é possível renová-la de forma on-line (renovação simplificada).

Para quem já havia começado o processo de habilitação, o prazo foi ampliado de 12 para 18 meses. Sendo assim, candidatos que fizeram apenas as aulas teóricas, por exemplo, terão um tempo maior para concluir o processo. Além disso, todos os exames psicológicos, provas teóricas e de direção poderão ser reagendados sem custo.

As autoescolas, por sua vez, estão autorizadas a disponibilizar aulas teóricas online durante a pandemia, desde que atendam às exigências.

Também ficam suspensos, por tempo indeterminado, os prazos para defesa de autuação, recursos de multa, defesa processual, expedição do CRV (Certificado de Registro do Veículo) para transferência do veículo, registro e licenciamento de veículos novos.

Como retirar a carteira de habilitação

Candidatos que passaram no exame de direção mas ainda não retiraram a CNH, podem entrar em contato pelo site do Popupatempo, messenger do Facebook ou telefone para agendar um horário pessoalmente.