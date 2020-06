Casos de covid-19 lotam UTIs em Guarulhos

Os leitos municipais das unidades de tratamento intensivo de Guarulhos, na Grande São Paulo, estão completamente ocupados devido à pandemia de covid-19. Segundo o último boletim divulgado pela prefeitura, as UTIs estão lotadas, e as vagas em enfermaria registram 75,2% de ocupação.

Por isso, a prefeitura informou que está contratando vagas na rede privada de saúde e que pretende instalar mais leitos no hospital de campanha. Com isso, diz nota da prefeitura, a capacidade do hospital dobrará de 10 para 20 leitos de UTI "até, no máximo, terça-feira”.

A previsão é que, com a locação de vagas nos hospitais privados, sejam disponibilizados mais 28 leitos de UTI em Guarulhos. “Além disso, a prefeitura fará um pregão eletrônico para compra de mais respiradores ainda nesta semana, ao mesmo tempo em que aguarda resposta das demais esferas de governo para as solicitações de equipamentos e leitos efetuadas”, diz a nota.

Guarulhos tem, até o momento, a confirmação de 293 mortes causadas pelo coronavírus. O município, que tem 1,3 milhão de habitantes, registrou ainda 3.056 casos de covid-19.