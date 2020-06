Grupo de hackers divulga dados pessoais de Bolsonaro e de familiares

Um grupo de hackers, que diz pertencer ao Anonymous Brasil, divulgou na noite de segunda-feira (1º) dados pessoais do presidente Jair Bolsonaro, dos filhos Flavio, Carlos e Eduardo Bolsonaro, além de ministros e um deputado.

Após quase dois anos de inatividade, o grupo de hackers usou uma conta no Twitter para vazar as informações pessoais dos integrantes do governo e familiares do presidente. O vazamento expôs dados da ministra Damares Alves e do ministro Abraham Weintraub.

A ação atingiu ainda o empresário Luciano Hang, proprietário da rede de lojas Havan, e o deputado estadual por São Paulo Douglas Garcia, do PSL. No Twitter, Garcia pediu que o perfil dos hackers fosse denunciado pelos usuários e a conta foi suspensa pela rede.

Os dados, que incluem CPFs e números de celulares, porém, já estavam em diversos links e cópias espalhadas pela internet.