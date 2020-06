Auxílio emergencial: 11 milhões de brasileiros estão com pedido em análise

Nesta terça-feira (2), o número de pessoas com pedido do auxílio emergencial em análise subiu para 11 milhões, segundo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.

Do total, 5,7 milhões de cadastros estão em primeira análise. Outros 5,3 milhões passam por uma segunda ou mesmo terceira análise, que ocorrem quando cadastro é considerado inconsistente e a Caixa permite a contestação da resposta ou a correção de informações.

LEIA MAIS:

Casas Bahia e Pontofrio adotam sistem ‘drive-thru’ em 11 Estados

Previsão do Tempo: quarta-feira tem chuvisco e ainda mais frio em São Paulo

Das 106,6 milhões de solicitações de cadastro, 101,2 milhões foram processadas até o momento. Destes, 59 milhões foram aceitos, e 42,2 milhões recusados, por inelegibilidade.

O pagamento da segunda parcela acabou na última sexta-feira (29). No total, 58,6 milhões de pessoas já receberam ao menos uma parcela do benefício desde abril, data da criação do auxílio.

O cadastro no programa pode ser feito no aplicativo Caixa Auxílio Emergencial ou no site auxilio.caixa.gov.br.