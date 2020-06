Alexandre de Moraes diz que envolvidos no inquérito das fake news tiveram acesso ao processo

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou em nota na noite de segunda-feira (1º) que todos envolvidos no inquérito das fake news tiveram acesso aos autos do processo. Segundo a nota, “diferentemente do que vem sendo alegado falsamente, foi autorizado efetivo e integral conhecimento dos autos a todos os investigados”.

Relator da ação, inicialmente o ministro Alexandre de Moraes deu acesso à íntegra do caso apenas aos policiais federais envolvidos nas apurações. Integrantes da Procuradoria-Geral da República, advogados e até magistrados do próprio STF, alvos das fake news, teriam ficado sem informações do inquérito.

Moraes alega que “o inquérito apura ofensas e ameaças a integrantes do STF, ao Estado de Direito e a Democracia, com a obrigação da manutenção do sigilo das investigações”.