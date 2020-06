Estado de SP tem 32 shoppings reabertos, todos no interior

Levantamento da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) contabiliza 32 shopping centers reabertos no Estado de São Paulo. O projeto de "reabertura consciente", divulgado na última quarta-feira (27) pelo governador João Doria, entrou em vigor nesta segunda-feira (1).

As cidades de Botucatu, Jundiaí, Hortolândia, Guaratinguetá, Ribeirão Preto, Piracicaba, São José do Rio Preto, Sorocaba, São José dos Campos, Santa Bárbara d'Oeste, Taubaté e Valinhos tiveram shoppings reabertos, segundo a Abrasce.

O relatório ainda conta 211 centros de compras funcionando por todo o país, em 87 municípios distribuídos por 14 Estados. No total, o Brasil conta com 577 shopping centers. 182 deles estão no estado paulista, e 54 só em São Paulo capital.

Apesar da capital ter sido classificada como "fase 2-laranja" no combate à pandemia, o que permite a reabertura de shoppings por até quatro horas diárias, nenhum estabelecimento foi reaberto até o momento.