Previsão do Tempo: frio e chuva nesta terça-feira em São Paulo

Os próximos dias serão acompanhados de chuva, aumentos na taxa de umidade do ar, ventos fortes e queda nas temperaturas.

A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

LEIA MAIS:

Monotrilho da linha 15-Prata está paralisado há três meses

Estado de SP tem 32 shoppings reabertos, todos no interior

Na terça-feira (2) a propagação de uma frente fria pelo litoral paulista deixa o tempo instável com muita nebulosidade. Chuvas de intensidade fraca a moderada se alternam com períodos de melhoria no decorrer do dia.

Com o céu mais coberto, as temperaturas não conseguem subir além dos 19ºC, máxima prevista para o dia. Já as mínimas ficam em gélidos 12ªC. No final do dia os ventos passam a soprar com rajadas moderadas, o que aumenta a sensação de frio.