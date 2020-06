Maioria dos médicos brasileiros acredita que o pior da pandemia ainda está por vir

Pesquisa da Associação Paulista de Medicina mostrou que 84,5% dos médicos do Brasil acreditam que o pior da pandemia do coronavírus ainda está por vir. O estudo ouviu 2.808 profissionais de todo o País.

Leia mais:

PM de SP vai impedir manifestações opostas no mesmo dia

Estado de SP tem 32 shoppings reabertos, todos no interior

Em entrevista à BandNews FM, o presidente da Associação, José Luiz Gomes do Amaral, relata que a proposta é ter uma ideia sobre a evolução da percepção dos profissionais que atuam na linha de frente do combate à Covid-19. Amaral acredita que os médicos têm uma percepção clara de que estamos longe do pior.

Em relação às máscaras de proteção, houve um esforço dos gestores de saúde de oferecerem os insumos, segundo o presidente da Associação Paulista de Medicina.

A pesquisa diz ainda que 58,5% dos profissionais de saúde já presenciaram ou souberam de casos de violência contra médicos e outros profissionais por conta da pandemia.