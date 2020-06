Jornais estrangeiros repercutem manifestações que ocorreram neste domingo no Brasil

Alguns jornais estrangeiros repercutiram as manifestações que ocorreram neste domingo (31) no Brasil.

Os atos a favor e contra o presidente Jair Bolsonaro aconteceram no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Confira destaques:

Bolsonaro sem máscara se junta a manifestantes contra Congresso e Tribunal (tradução livre)

Bloomberg

Brazilian President Jair Bolsonaro joined supporters protesting against Congress and the Supreme Court in Brasilia on Sunday https://t.co/PExHH5dkCC — Bloomberg (@business) May 31, 2020

Bolsonaro participa de manifestação contra o tribunal superior do Brasil; juiz adverte democracia em risco (tradução livre)

Reuters

Bolsonaro joins rally against Brazil's top court; judge warns democracy at risk https://t.co/y0TLlyegWE pic.twitter.com/oWrXXPrAol — Reuters (@Reuters) June 1, 2020

Bolsonaro se une em manifestação contra a maior corte do Brasil (tradução livre)

Al Jazeera English

Bolsonaro saddles up to join rally against Brazil's top court https://t.co/4uFBQhI4JM — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 1, 2020

Manifestações pró e anti-Bolsonaro surgem no Brasil, com casos Covid-19 ultrapassando 500.000 (tradução livre)

France 24

Pro- and anti-Bolsonaro rallies erupt in Brazil as Covid-19 cases pass 500,000 https://t.co/BJKfxtlX8A via @FRANCE24 — Armando Correa (@acnavb) June 1, 2020

Bolsonaro lidera nova manifestação no Brasil após mais de 27.000 mortos por coronavírus (tradução livre)

BioBio Chile

Reprodução

Bolsonaro faz participação em uma manifestação pública e Brasil soma mais de 28 mil mortos e 500 milhões de contagiados por covid-19 (tradução livre)

Publimetro Chile

[FOTOS] Bolsonaro vuelve a participar en una manifestación pública y Brasil suma más de 28 mil muertos y casi 500 mil contagiados por covid-19 🇧🇷👉

https://t.co/yfSuKfgxoA pic.twitter.com/gwQheDvbMw — Publimetro (@PublimetroChile) June 1, 2020

Distúrbios em protestos contra Bolsonaro em plena crise de coronavírus no Brasil (tradução livre)

Periódico Bolivia

#BoliviaDigital

Disturbios en protestas contra Bolsonaro en plena crisis de coronavirus en Brasil

👉 https://t.co/IMFJZgm0ul pic.twitter.com/YjGxyWgx3M — Periódico Bolivia (@Bolivia_bol) May 31, 2020

Brasileiros tomam as ruas contra o presidente Bolsonaro em meio à pandemia de Covid-19 (tradução livre)

France 24 English