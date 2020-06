Escolas particulares estão em risco de sofrer colapso

Pesquisa feita com donos de 400 escolas particulares em 83 cidades brasileiras mostra que até 50% delas podem sofrer um colapso financeiro até o fim deste ano.

O levantamento, feito a pedido da União pelas Escolas Particulares de Pequeno e Médio Porte, indica que 95% delas já tiveram cancelamento de matrículas nos quatro primeiros meses de 2020.

As desistências giram em torno de 10% do total de alunos. Em média, as respondentes têm 150 alunos e 20 professores, abrangendo todos os níveis da educação básica.