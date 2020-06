Brasil tem total de 29.937 mortes por coronavírus nesta segunda

Boletim divulgado nesta segunda-feira (1º) pelo Ministério da Saúde mostrou que foram incluídos 623 pessoas registros de morte aos números do órgão nas últimas 24 horas. A contagem apresentada hoje teve ainda mais 220 mortes que ocorreram nos últimos três dias. Os números do fim de semana e de segunda-feira costumam ser menores porque as secretarias municipais de saúde reduzem suas equipes.

O total de casos confirmados é de 526.447 pessoas infectadas pelo novo coronavírus em todo o território nacional, sendo 12.247 nas últimas 24 horas.

Desse montante, 54,2 %, o equivalente a 285.430 pessoas, continuam em acompanhamento. O número de pessoas curadas é de 211.080.

São Paulo

O estado de São Paulo continua concentrando a maior parte dos casos, com 111 mil casos confirmados e cerca de 7,5 mil mortes. Em seguida, vem o Rio, com 54 mil casos confirmados e 5,4 mil mortes.