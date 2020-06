Bolsonaro cita frase de Mussolini, ditador italiano que aliou-se a Hitler

No domingo (31), dia marcado por protestos contra o racismo e o autoritarismo nos Estados Unidos e em capitais brasileiras, o presidente da República utilizou frase de Benito Mussolini para expressar sua visão sobre os "dias de hoje".

Mussolini foi o ditador italiano que impôs o fascismo como regime de governo no país europeu, a partir de 1922. "É melhor um dia como leão do que 100 como ovelha", frase presente em discursos do ditador e em propagandas fascistas da época, já existia antes de sua tomada no poder, porém ficou marcada pelos anos sangrentos do governo de Mussolini.

Mais tarde, o italiano aliaria-se com o governo nazista alemão, encabeçado por Adolf Hitler, e daria origem ao "Eixo" da Segunda Guerra Mundial. Mussolini cairia antes do líder nazista, fuzilado por membros da Resistência Italiana em 1945.

– Em 1 minuto o velho italiano resumiu o que passamos nos dias de hoje. . Link no YouTube: https://youtu.be/fz4HzLc6yh4 Posted by Jair Messias Bolsonaro on Sunday, May 31, 2020

Bolsonaro escreveu que "o velho italiano resumiu o que passamos nos dias de hoje". A mesma frase também havia sido citada por Donald Trump durante a campanha eleitoral de 2016.

A gravação republicada pelo presidente mostra um idoso gritando sozinho na rua que "a liberdade vale mais que a morte", e criticando a permanência de outros italianos em suas casas durante a pandemia. Em determinado momento, o manifestante solitário diz: "É melhor um dia como leão do que 100 como ovelha".

Ao fim do vídeo, a frase é reproduzida em português, com uma pequena variação na tradução: "É melhor viver um dia como leão que cem anos como cordeiro… Mais vale morrer lutando com honra pela liberdade do que ficar escondido sem a coragem de ajudar seu país".