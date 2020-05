Previsão do tempo: Maio se despede com domingo ensolarado (e mais quentinho) em São Paulo

Após uma semana com as temperaturas mais baixas do ano, o mês de maio se despede neste domingo (31) com um clima mais ameno e, mais que isso, até mais quente. Segundo previsão do CGE-SP (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo), as temperaturas máximas em São Paulo podem chegar a 27ºC durante o dia.

Leia mais:

Homenagem: cidade italiana vai plantar uma árvore para cada vítima da covid-19

MasterChef Brasil retoma pré-produção com adaptações no formato

O sol deve dar as caras por grande parte do dia, elevando os termômetros mais rapidamente do que o observado no sábado (30).

Porém, a umidade deve ficar baixa, principalmente no período da tarde. O menor índice da umidade relativa do ar deve ficar em torno de 28%.

E, apesar do cenário ensolarado, a mínima na capital vai exigir um pouco de agasalho: deve ficar em torno de 11ºC.