Mega-Sena 2266: Veja os números sorteados neste sábado, 30 de maio

A Mega-Sena oferece um prêmio de R$ 38 milhões para o sortudo que acertar as seis dezenas sorteadas neste sábado pela Caixa Econômica Federal, pelo concurso nº 2266.

Os números da Mega-Sena para este sábado são:

10 – 23 – 31 – 37 – 58 – 59

No último sorteio da Mega, na quarta-feira (27), nenhuma aposta acertou as seis dezenas. No entanto, 50 apostas fizeram a quina e levaram, cada uma, um prêmio de R$ 51.863,40. Clique aqui para ver os números sorteados.

