Itália reabrirá fronteiras aos turistas europeus em 3 de junho

A partir do próximo dia 3 de junho, o governo da Itália irá reabrir suas fronteiras para turistas da União Europeia (UE) e retirará o isolamento obrigatório de 14 dias para estrangeiros vindos das nações que fazem parte do acordo de Schengen, que permite a livre circulação entre os países do bloco, e do Reino Unido.

A medida também prevê que a obrigação da quarentena seja retirada para todos os outros europeus a partir do dia 15 de junho, conforme indicado no novo decreto de reabertura do país devido ao arrefecimento da pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2).

Além disso, a decisão inclui a liberação de viagens intra-regionais por toda a Itália, sem restrições, já na quarta-feira (3).

O turismo é um dos principais setores da economia italiana e tem sido duramente afetado desde o dia 10 de março, quando o país, um dos mais afetados, decretou uma série de medidas preventivas contra a propagação da Covid-19.

A reabertura das fronteiras acontece no momento em que a Itália foi incluída em uma "lista negra" pela Grécia, que anunciou a reabertura de seus aeroportos de Atenas e Tessalônica a turistas de 29 países a partir do dia 15 de junho e barrou os visitantes italianos.

Hoje, em uma publicação no Facebook, o ministro das Relações Exteriores da Itália, Luigi Di Maio, sem fazer referência ao caso, pediu respeito e ressaltou que os italianos não são "lazarentos".

"Não me parece a hora de fazer polêmica, mas quero dizer uma coisa claramente: exigimos respeito. Se alguém pensa em nos tratar como um lazarento, saiba que não permaneceremos imóveis", escreveu.

"Precisamos de uma resposta europeia, porque se agirmos de maneira diferente e decomposta, o espírito da UE estará perdido e a Europa entrará em colapso", acrescentou.

O chanceler italiano ainda ressaltou que é preciso "sempre medir palavras e ações" e que "a paciência tem um limite". "Há um fato que afirmo com orgulho: a Itália é linda, única, tem maravilhas loucas, praias fantásticas. E provavelmente não tem rivais".

Di Maio também aproveitou para anunciar que estará em uma missão na Alemanha no próximo dia 5 de junho, na Eslovênia em 6 de junho e na Grécia no dia 9.

"Nessas reuniões explicarei aos meus colegas que a Itália está pronta, a partir de 15 de junho, a receber turistas estrangeiros e que agiremos com a máxima transparência.

"A situação interna, todos os dados sobre infecções, sempre serão públicos. Não aceitamos listas negras e não temos nada a esconder, pelo contrário. Sempre agimos com responsabilidade e transparência e continuaremos a fazer isso", finalizou.