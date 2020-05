Israel oferece ajuda ao governo brasileiro para conter o coronavírus

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ofereceu ajuda ao governo brasileiro para impedir o avanço do coronavírus.

Em contato com o presidente Jair Bolsonaro, Netanyahu se solidarizou com as mortes e afirmou que autoridades médicas do país estão à disposição para um plano de colaboração.

Até o momento, Israel tem 16 mil casos e mais de 280 mortes pela Covid-19.