China decreta: "é proibido comer cães e criá-los para comer"

Após a grave pandemia de coronavírus que teria surgido no mercado em Wuhan, onde os animais eram vendidos para alimentação, o Ministério da Agricultura da China anunciou que a criação de cães para alimentação e o consumo humano desses animais são proibidos.

As autoridades produziram uma lista de 33 animais que podem ser criados e consumidos, incluindo raposa do ártico, a raposa de prata e o tanuki (também conhecido como guaxinim).

A declaração do ministério diz que “a FAO (Organização para Agricultura e Alimentação da ONU) não inclui cães entre os animais nas suas estatísticas. Com o tempo, as ideias das pessoas sobre cidadania e hábitos alimentares mudaram constantemente, e alguns costumes tradicionais de cães também mudam”.

E acrescentou que "hoje, os cães têm outros usos, refletidos nas funções dos animais de companhia, da polícia ajuda no resgate e na busca ou para acompanhar e orientar os cegos, e têm uma relação mais próxima com os seres humanos".