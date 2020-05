STF suspende funcionamento de academias em Goiás e Osasco

O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, suspendeu o funcionamento de academias esportivas no estado de Goiás e no município de Osasco, em São Paulo.

A decisão atende a pedidos dos ministérios públicos de Goiás e de São Paulo. Ambos argumentaram que o decreto que permitiu a reabertura de academias não tem embasamento científico ou técnico.

O ministro entendeu que a abertura das academias não atende a interesse nacional, “notadamente em tempos de pandemia e de grave crise sanitária como ora vivenciamos”.