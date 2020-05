SP ultrapassa 100 mil casos de coronavírus nesta sexta-feira; mortos chegam a 7 mil

O estado de São Paulo ultrapassou o número dos 100 mil casos do novo coronavírus e já tem mais de sete mil mortos em decorrência da covid-19, doença causada pelo vírus. Segundo boletim divulgado nesta sexta-feira (29), o estado soma 101.556 pacientes infectadas. Os óbitos registrados desde o início da pandemia são de 7.275 pessoas.

As notificações nas últimas 24 horas são de 5.691 casos confirmados e 295 óbitos.Este é o segundo maior crescimento diário em número de novos casos e mortes no Estado desde o início da epidemia. Na quinta, o Estado bateu recorde no aumento de casos registrados em 24 horas. O pico anterior de óbitos ocorreu no dia 19 de maio, com 324 mortes contabilizadas em um dia.

Ocupação UTI

A taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para covid-19 no Estado é de 70,7%. No dia anterior, o índice era de 75,1%.

Já na Grande São Paulo, a taxa é de 83,1% nesta sexta contra 88,9% no dia anterior. Atualmente há 12,5 mil pacientes internados em SP, sendo 4.710 em UTI e 7.822 em enfermaria.