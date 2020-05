Prefeitura de São Paulo vai intensificar fiscalização de comércios em junho

Com a nova etapa da quarentena na cidade de São Paulo a partir de 1º de junho, segunda-feira, a prefeitura afirmou que vai intensificar a fiscalização do comércio. Apesar de entrar na faixa “laranja” de reabertura, os estabelecimentos ainda dependem de um aval, por setor, do município.

Segundo o prefeito Bruno Covas (PSDB), os fiscais nas ruas vão orientar comerciantes “desavisados”. “Apesar da autorização dada pelo governo do estado, os setores não começam a reabrir dia 1º. Esta é a data que se inicia a entrega dos protocolos que serão de validados pela área da vigilância sanitária”, afirmou em coletiva no Palácio dos Bandeirantes nesta sexta-feira (29).

O plano de reabertura “consciente”, anunciado pelo governo estadual nesta semana, autorizou imobiliárias, escritórios, concessionárias, comércio e shopping center a retomar as atividades, com restrições. A prefeitura esclareceu, porém, que medidas de segurança devem ser aprovadas antes da retomada dos serviços.

Os estabelecimentos, representados por associações do setor, devem apresentar protocolos de saúde, testagem e higiene, regras de autorregulação para fiscalização dos protocolos e política de comunicação visando a proteção de funcionários, fornecedores e clientes.

Por fim, Covas reforçou que a capital paulista segue em quarentena e a recomendação é de manter o isolamento social. “A cidade continua com a preocupação de evitar aglomeração, em proporcionar o distanciamento social, com a utilização de máscaras e outras ações de higiene pessoal.”