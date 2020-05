Previsão do Tempo: São Paulo vai do frio intenso ao sol e calor neste fim de semana

No fim de semana, o tempo seco e estável garante grande amplitude térmica na capital paulista, com madrugadas frias e tardes com sol e temperaturas em elevação. Há potencial de formação de nevoeiro nas primeiras horas da manhã, enquanto a umidade do ar despenca nas horas mais quentes.

Confira a previsão do tempo do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo:

Sábado (30)

O sábado será ensolarado e seco. Os termômetros oscilam entre a mínima de 11°C, pela manhã, e a máxima de 26°C, à tarde.

O céu fica claro do início ao fim do dia, e não há previsão de chuva.

Os índices de umidade exigem cuidados especiais, com taxas em torno dos 30%, que além de prejudicar a qualidade do ar favorecem a propagação de queimadas.

Domingo (31)

No último dia do mês, o cenário climático é similar.

Madrugada com mínima de 12°C e tarde quente, com máxima de 27°C. O céu continua claro do início ao fim do dia, e não há previsão de chuva.

Os menores percentuais de umidade oscilam em torno dos 28%.