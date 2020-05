Prefeitura de São Paulo anuncia reabertura de 3 hospitais para ampliar leitos de covid-19

A prefeitura de São Paulo anunciou a reabertura de três hospitais que vão ampliar em 340 o total de leitos para pacientes com covid-19.

Entre eles está o Hospital Sorocabana, na zona oeste, fechado há 10 anos. Dos 7 andares do prédio, atualmente apenas 2 dois estão abertos – um ocupado por uma AMA (Assistência Médica Ambulatorial) e outro por uma unidade da Rede Hora Certa. O local fechou dez anos atrás por causa da falência da associação beneficente responsável pela administração.

A reportagem da Rádio Bandeirantes mostrou, em dezembro do ano passado, que a área desocupada vinha sendo usada para filmagens de clipes, séries e filmes. Agora, de acordo com o prefeito Bruno Covas, parte do prédio servirá para pacientes infectados pelo novo coronavírus ainda no mês de junho.

A reabertura será parcial, com uso de apenas 60 dos 200 leitos que o hospital pode abrigar. No entanto, membros do Conselho Participativo Municipal da Lapa e da Comissão de Saúde da Câmara afirmaram que vão insistir na utilização total e permanente do espaço.

Além do Sorocabana, mais dois hospitais serão reabertos para reforçar a estrutura de saúde da cidade: o Hospital da Guarapiranga – antigo Hospital das Irmãs Hospitaleiras, com 80 vagas de UTI e 60 de enfermaria – e o Hospital Brigadeiro, hoje ocupado pela parte administrativa da Secretaria de Saúde, com 20 leitos de UTI e 120 de enfermaria. Segundo a prefeitura, a intenção é entregar esses leitos nos próximos dias.