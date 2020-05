PIB brasileiro tem queda de 1,5% no 1º trimestre de 2020

O PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil no primeiro trimestre de 2020 registrou queda de 1,5% na comparação com os últimos três meses do ano passado. O dado foi divulgado na manhã desta sexta-feira (29) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Comparado ao mesmo período do ano passado, a retração foi de 0,3%.

O resultado já tem a influência da pandemia de covid-19 – doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) –, que chegou ao país no fim de fevereiro. A queda é a mais expressiva desde o segundo trimestre de 2015, quando o PIB encolheu 2,1%.

O Produto Interno Bruto é usado para mensurar a evolução de uma economia, e é calculado pela soma de serviços e bens produzidos por uma nação. Segundo o IBGE, o número deste trimestre coloca o PIB brasileiro no mesmo patamar do segundo trimestre de 2012.

A expectativa do mercado, porém, é que a economia brasileira encolha ainda mais no segundo trimestre, com o agravamento da recessão e o avanço da doença no país. Segundo o boletim Focus, divulgado pelo Banco Central na segunda-feira (25), a projeção é de queda de 5,89% para o PIB em 2020.