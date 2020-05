Obesidade também é fator de risco para covid-19; entenda

Além da idade avançada (ter mais de 65 anos) e das doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e enfermidades respiratórias, a obesidade também está no grupo dos fatores de risco para a covid-19. Os médicos Nestor Nertin, cirurgião bariátrico e metabólico, e Leonardo Brauer, intensivista, estiveram no Aqui na Band desta sexta-feira, dia 29, para explicar os motivos que colocam o sobrepeso em atenção máxima neste período de pandemia.

“Quem tem obesidade tem maior chance de contrair o coronavírus? Não. Mas é o fato do paciente obeso ter maior quantidade de tecido gorduroso, que é justamente um tecido inflamado, o que agrava os sintomas", explica.

A obesidade tem chamado a atenção dos médicos no mundo inteiro. Uma pesquisa recente do Instituto Lille Pasteur, na França, mostrou que 48% dos internados com coronavírus eram obesos e 28% tinham obesidade grave.

Na tal pesquisa, os estudiosos franceses examinaram 124 pacientes internados por covid-19 entre 27 de fevereiro e 5 de abril de 2020, lá na França. Eles ainda relataram que 85 pacientes precisaram usar respiradores (a ventilação mecâmica), sendo a maioria deles (85,7%) pessoas com obesidade grave.

“A gordura corporal do obeso comprime o diafragma, o que dificulta a respiração”, explicou Leonardo Brauer. Intensivista (médico especialista no atendimento emergencial), ele ainda relatou que, dentro das UTIs brasileiras, o que chamou sua atenção foi ver a grande quantidade de jovens obesos internados com coronavírus. “No início da pandemia, esperava que fosse internar mais idosos, mas não. Dentro da UTI, aliás, entre 40% e 50% dos mais jovens estão obesos”, disse.

O número de obesos no Brasil saltou de 11,8% em 2006 para 20,3% em 2019, representando um crescimento de mais de 72%, segundo estudo da Vigitel, (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico) divulgado pelo Ministério da Saúde este ano.

Nestor ainda reforçou o fato do paciente com sobrepeso poder estar com a parte respiratória, cardiológica e hepática no limite. “Por isso a chance de recuperar um paciente obeso grave tem sido menor”, afirmou ele, que ainda chamou a atenção para a quantidade de medicamentos recebida por um paciente com sobrepeso.

“Um paciente homem com 150 kg não vai receber a mesma quantidade de medicamentos que um paciente, também homem, de 70 kg. Ele vai receber mais, o que pode comprometer seu fígado, por exemplo. Tem, também, a questão que, dependendo do medicamento, há uma dose máxima a ser respeitada, o que pode afetar a evolução do tratamento.”