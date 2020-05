Ministro interino quer reabertura de capitais em junho

“Em capitais em que a curva já subiu e já desceu, há um estudo já bem detalhado de uma reabertura de forma consciente, de forma gradativa, para que não haja retrocesso, e isso já está em pauta para agora, para junho”.

O ministro interino disse ainda que serão as capitais que darão suporte para cidades do interior com estrutura menor para enfrentar o coronavírus. “As capitais já foram impactadas, os números já subiram e já desceram. E, como a estrutura das capitais hoje está bem menos impactada, vai servir para apoiar, por evacuação, o pessoal do interior que não tem estruturas médicas completas”, pontuou.

O ministro, entretanto, não especificou quais são as capitais nas quais os números "já desceram". Em São Paulo, a capital é epicentro da doença no país, e registra mais de 6 mil novos casos por dia, em curva ainda crescente de novos registros.

No Distrito Federal, sede do governo federal, foram registrados 122 novos casos desde o último boletim, liberado na quinta-feira (28).

Sobre a lista de serviços essenciais, definida pelo presidente Jair Bolsonaro e que já foi alvo de rusgas entre o chefe do Executivo Federal e governadores de Estado, Pazuello minimizou: “isso não é uma decisão monocrática do presidente, ele conversa com todo mundo, ele está se amparando nos processos decisórios dele. O ministério nesse momento trabalha com orientações e não definindo o que deve ou não ser aberto”.

Permanência no cargo

Por fim, Eduardo Pazuello responde por quanto tempo ficará no cargo que ele ocupa de forma temporária desde o pedido de demissão de Nelson Teich, que ficou menos de um mês no posto antes ocupado por Luiz Henrique Mandetta.

“Eu sou ministro interino porque continuo na ativa e, assim que a missão estiver cumprida no combate a covid-19 e na estabilização necessário ao ministério, eu me apresento ao presidente com a missão cumprida e, a partir daí, vamos ver o que acontece”, afirmou.