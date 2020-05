Metrô: operação da linha 15-Prata será retomada na semana que vem

A Linha 15-Prata do Metrô de São Paulo será reaberta na semana que vem. A informação foi repassada pelo secretário estadual dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, em entrevista exclusiva à Rádio BandNews FM.

Os trens do monotrilho estão parados há três meses, após o rompimento de pneus de uma composição. Desde então, técnicos da fabricante canadense Bombardier analisam os danos, sob supervisão dos funcionários do Metrô de São Paulo.

Segundo Alexandre Baldy, os trabalhos para correção da via vão terminar amanhã e os últimos testes estão sendo feitos para que o serviço seja retomado na semana que vem. O secretário revela ainda que as 28 rodas de cada um dos 23 trens foram inspecionadas nesse período em que a linha 15-Prata esteve parada.

O objetivo é retomar a circulação com segurança e para que não haja mais nenhum problema de qualquer tipo no trecho entre as estações Vila Prudente e São Mateus.