Grande SP é dividida em seis regiões para avaliar 'retomada consciente'

Após críticas de prefeitos sobre a decisão de manter todas as cidades da Grande São Paulo, menos a capital, nas mesmas regras atuais da quarentena, o governo estadual apresentou uma nova divisão de análise no projeto de “retomada consciente” da economia.

De acordo com o governador João Doria (PSDB), os 39 municípios da região serão separados em seis zonas diferentes, com decisões baseadas nos mesmos critérios de todo o estado para a reabertura do comércio e serviços. A divisão anunciada é a seguinte:

• Cidade de São Paulo;

• Norte: Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha e Mairiporã;

• Leste: Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano;

• Sudeste: Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul;

• Sudoeste: Cotia, Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra e Vargem Paulista;

• Oeste: Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba.

Veja também:

86% das cidades que tiveram alta de casos de covid-19 poderão reabrir comércio em SP

Metrô: operação da linha 15-Prata será retomada na semana que vem

"Com essa divisão, será possível ter uma análise ainda mais precisa de critérios técnicos de saúde, a classificação de fases de retomada consciente da economia e a definição apropriada para a região metropolitana", afirmou Doria.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, a subdivisão foi adotada em comum acordo com os prefeitos e secretários de saúde de todos os municípios. "O modelo foi aprovado pelo Centro de Contingência do Coronavírus e, por unanimidade, os prefeitos concordaram que esse é o melhor modelo para analisar a situação na região."

Mesmo com a mudança, toda a Grande São Paulo – exceto a capital paulista – entrará em junho nas mesmas condições da quarentena atual. O novo método de análise vai permitir uma decisão mais próxima da realidade de cada município – as regras poderão ser alteradas para toda a região ou especificamente para alguma das cidades. Segundo o vice-governador e secretário de Governo, Rodrigo Garcia, o foco do governo nesses municípios é a ampliação de vagas de UTI na rede pública.