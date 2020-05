Escolas de São Paulo não reabrem antes de julho, diz secretário

O secretário de Educação da cidade de São Paulo, Bruno Caetano, acredita que a reabertura das escolas não deve ser permitida antes de julho. O chefe da pasta adiantou à Rádio Bandeirantes alguns pontos do planejamento para a retomada das atividades, tão logo isso seja possível.

A partir do retorno presencial dos alunos, haverá uma avaliação para que os professores analisem a evolução de cada um. Os profissionais também terão que produzir programas individualizados de reforço e reposição de conteúdo.

A utilização dos espaços comuns será modificada com o escalonamento do horário da merenda por turmas para evitar aglomeração no refeitório. Com relação à rede estadual, a Secretaria da Educação afirmou apenas que a retomada será gradual e regionalizada, sem data prevista.

Em nota à Rádio Bandeirantes, foi informado que as diretrizes serão anunciadas nas próximas semanas.