Dólar fecha maio em queda de 1,83%, a a R$ 5,33

Pela primeira vez em 2020, o dólar fechou o mês em queda. Nesta sexta-feira (22), a sessão foi finalizada com baixa de 0,82%, com a moeda norte-americana custando R$ 5,3389.

Com este resultado, a moeda tem sua segunda semana seguida de desvalorização. O mês de maio viu uma queda de 1,83% no valor do dólar. Nas mesas de câmbio, entretanto, a cautela persiste, devido a turbulências no ambiente político.

Em comparação com 2019, o dólar permanece em valorização de 33%, com o real ainda mantendo o pior desempenho ante o dólar nos principais mercados emergentes.

Em transmissão ao vivo do Credit Suisse, o ex-diretor do Banco Central e pesquisador na Universidade de Columbia, Daniel Gleizer, dá sua opinião sobre os motivos para o desempenho brasileiro no mercado financeiro.

Para ele, o Brasil vive uma "tempestade perfeita", na qual convivem uma crise de saúde (a pandemia de coronavírus), uma crise econômica e outra crise política. "Não tem ninguém que está tendo uma crise política desta magnitude", afirmou.

"Diferenças sempre existem no mundo político, aqui estamos em situação de falta de coordenação e pressão dos Estados para perdão de dívida", completou.