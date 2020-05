Com pneumonia, Dias Toffoli ficará mais dez dias afastado

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, ficará afastado do ofício por no mínimo mais dez dias.

No último sábado (23), o ministro passou por uma cirurgia para retirada de um ˜pequeno abscesso”. Após o procedimento, Toffoli desenvolveu um quadro de pneumonia, e chegou a fazer testes para coronavírus (que deram negativo).

Segundo o boletim médico, divulgado nesta sexta-feira (29), Toffoli apresentou melhora e deve receber alta nos próximos dias, apesar de continuar afastado de sua cadeira no STF.

Enquanto isso, o ministro Luiz Fux, vice-presidente do tribunal, assume seu posto.

Confira a íntegra do boletim a seguir:

"O presidente do STF, Ministro Dias Toffoli, foi internado no Hospital DFStar, no último dia 23, e submetido a um pequeno procedimento cirúrgico de urgência. Devido a um quadro de pneumonia, foram realizados testes específicos para covid-19, cujos resultados foram negativos. Houve melhora clínica significativa com as medidas terapêuticas implementadas nas últimas 48 horas, com previsão de alta para os próximos dias. O paciente permanecerá com a recomendação de repouso domiciliar, afastado das atividades laborais pelo menos por dez dias, quando será reavaliado pela equipe médica."

Assinam o boletim os médicos João Pantoja, pneumologista e diretor-geral do Hospital Copa Star; Ludhmila Abrahão Hajjar, cardiologista e intensivista do Villa Nova Star; Pedro Loretti, diretor-geral do DF Star; e. Luiz Lobato, cirurgião.